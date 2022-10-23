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Гран-при России

Сегодня, 21:31

Лайшев прокомментировал итоги женской одиночной программы на «Гран-при России»

Алина Савинова

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил выступления фигуристок в рамках женской одиночной программы на «Гран-при России».

«Великолепное выступление наших девушек, они принесли радость всем любителям фигурного катания. Несмотря на санкции и бойкоты, наши фигуристы находятся в великолепной форме и в состоянии, это оценивали зрители. В такую осенью погоду у всех на душе радость, спасибо ФФКР и всем тренерам.

Абсолютно ожидаемая победа Камилы Валиевой и не только специалистами, а для всех людей нашей страны она заслуживает эту победу. Дебют Софьи Акатьевой? У нас скамейка запасных в женском одиночном катании великолепная и приятно, что рождается еще одна звездочка", цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве. Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

Источник: https://metaratings.ru/news/layshev-prokommentiroval-rezultaty-zhenskoy-odinochnoy-programmy-na-gran-pri-rossii-1393300/
Камила Валиева
Ренат Лайшев
Софья Акатьева
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