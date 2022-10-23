Лайшев прокомментировал итоги женской одиночной программы на «Гран-при России»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил выступления фигуристок в рамках женской одиночной программы на «Гран-при России».

«Великолепное выступление наших девушек, они принесли радость всем любителям фигурного катания. Несмотря на санкции и бойкоты, наши фигуристы находятся в великолепной форме и в состоянии, это оценивали зрители. В такую осенью погоду у всех на душе радость, спасибо ФФКР и всем тренерам.

Абсолютно ожидаемая победа Камилы Валиевой и не только специалистами, а для всех людей нашей страны она заслуживает эту победу. Дебют Софьи Акатьевой? У нас скамейка запасных в женском одиночном катании великолепная и приятно, что рождается еще одна звездочка", — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве. Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

