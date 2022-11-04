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Гран-при России

Сегодня, 18:50

Лайшев считает, что Плющенко вырос как тренер

Алина Савинова
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об успешном выступлении воспитанников Евгения Плющенко на юниорском «Гран-при России» по фигурному катанию.

«Конечно Евгений за последнее время вырос как тренер. Можно быть великим спортсменом, а вот погрузиться в работу тренера — это ежедневный труд, минимум по шесть часов на льду, и Евгений об этом знает. То, что под его руководством побеждают только юниоры — естественный процесс. Есть тренер, который готовит юниоров и не может готовить мастеров. А мастеров может готовить другой тренер. Например, Тутберидзе. Она — гениальный селекционер.

Евгению же я хочу пожелать удачи. Сейчас мы должны все вместе объединиться и формировать наших фигуристов и фигуристок, несмотря на санкции", — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, 13-летняя ученица Плющенко Софья Титова стала победительницей третьего этапа юниорского «Гран-при России» в Казани.

Источник: https://metaratings.ru/news/layshev-plyushchenko-za-poslednee-vremya-vyros-kak-trener-khochu-pozhelat-emu-udachi-1404347/
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Ренат Лайшев
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