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Гран-при России

Сегодня, 16:32

Лайшев сообщил, что Трусова уже не числится в «Самбо-70»

Алина Савинова
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о выступлении Александры Трусовой на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Это спорт. Трусова подошла к турниру не в лучшей форме. Она все равно великая спортсменка, великая фигуристка. У нас огромная конкуренция. Наверное, по различным причинам она переживает внутреннее волнение. Молодец, третья 3 это рекрасно, здорово», — цитирует Лайшева «Спорт День за Днем».

Также он отметил, что 18-летняя фигуристка уже не числится в «Самбо-70».

«Нет, уже не числится», — добавил Лайшев.

Трусова заняла третье место на втором этапе «Гран-при России» в Сочи. Победу одержала Аделия Петросян. Софья Самоделкина стала второй.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/layshev-trusova-uzhe-ne-chislitsya-v-sambo-70-
Фигурное катание
Александра Трусова
Ренат Лайшев
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