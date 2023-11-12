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Гран-при России

Сегодня, 22:17

Леонова оценила результаты четвертого этапа «Гран-при России» в Казани

Виктория Кравченко
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Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова оценила результаты четвертого этапа «Гран-при России» в Казани.

«Впервые мне трудно назвать того, кто понравился. Мне в короткой программе понравилась Валиева. Это было круто, здорово, интересно и классно. В произвольной никого не могу выделить. Также не могу назвать кого-то, кто разочаровал», — цитирует Леонову «Спорт День за Днем.

Победительницей стала Софья Муравьева. Она по сумме двух программ набрала 228,81 балла и стала первое. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке- Дарья Садкова (214,54). Камила Валиева на турнире в Казани стала четвертой (213,59).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/leonova-valieva-i-ee-sopernitsy-poluchili-to-na-chto-otkatali
Алена Леонова
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