Леонова рассказала, что ей понравились прокаты Валиевой и Муравьевой на шестом этапе «Гран-при России»

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась мнением о выступлении женщин на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Хочу отметить двух последних спортсменок — очень понравилась Софья Муравьева, даже несмотря на падения на акселях, это было достойно. Сегодня я как никогда переживала за нее — безумно понравилась и в короткой, и в произвольной программе. Круто, что она идет и пытается сделать элементы ультра-си, и после неудачи программа у нее не посыпалась. Камила сегодня просто богиня — намного лучше выглядит, заметно похудела, это круто. Сегодня она была просто невероятная, даже несмотря на эти падения. В любом случае она сделает этот тулуп, а падение на лутце — потеря концентрации. Это было классно, и, что касается ее программы — попадание в точку. И короткая была ослепительной», — приводит ТАСС слова Леоновой.

Валиева выиграла этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. Второй стала Вероника Яметова с результатом 212,75 балла. Софья Муравьева замкнула тройку лидеров (210,25).

Финал взрослой серии «Гран-при России» пройдет с 14 по 18 февраля в рамках «Спартакиады сильнейших».