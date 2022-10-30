Левковец — о третьем месте Трусовой: «Александра заслужила, потому что является серебряным призером Олимпиады»

Елена Левковец, тренер российской фигуристки Вероники Яметовой, высказалась о четвертом месте своей подопечной на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«В короткой программе мы немножко ошиблись, но в целом это не испортило картину. Вероника очень хорошо выступила. Все было вовремя — каждый звук, такт и движения. Несколько раз пересматривала композицию: хорошо получилось и все сложилось. Произвольную без ошибок прокатала. Я довольна. Вероника молодец!» — цитирует Левковец Sport24.

Также она прокомментировала результат Александры Трусововой на этих соревнованиях.

«Чье третье место? Александра Трусова заслужила, потому что она у нас является серебряным призером Олимпиады. У нее имя — она молодец! Поэтому ничего страшного в этом нет. Все хорошо. Как случилось, так и случилось. С такими маститыми людьми выступать — это опыт. Слава богу, Саша с нами. А мы будем работать дальше. Есть над чем», — добавила тренер.

Второй этап «Гран-при России» по фигурному катанию выиграла Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Самоделкина. Александра Трусова стала третьей.