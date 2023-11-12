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Гран-при России

Сегодня, 15:45

Лутфуллин объяснил, почему отказался от первоначальной версии произвольной программы

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свое выступление в произвольной программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

— Получил внутреннее удовлетворение от произвольной программы. Гораздо лучше откатал сейчас, качественнее. Есть конечно недоработки, упал с сальхова, опустил голову, но галочку для себя поставил, что все хорошо. Очень теплые воспоминания о Казани. Помню как здесь в коридоре с ребятами играли в футбол, тут была небольшая дверка, мне было лет 10 тогда... Каждый уголочек помню, сильная ностальгия. Помню, как приезжал сюда к шести утра и тренировался... Зрители придавали такую энергию, столько родных лиц.

У меня сначала был длинный костюм. Идея была такая, что я писатель. Влюбился, но девушка от меня ушла, и я ушел из жизни. Теперь же костюм стал более свободный, воздушный, а тема проката изменилась. Я теперь рассказываю, что не надо опускать руки. Мой лирический герой не будет умирать, он все-таки находит в себе силу и надежду не сдаваться. И вот конечная поза, где я падаю, но потом встаю. Потому что есть вера, и я смотрю в будущее с этой надеждой. Я сам подумал об этом и предложил хореографу, что лучше пересмотреть идею проката.

Промежуточная цель достигнута, одна ступень пройдена. Дальнейшие планы — это готовиться к чемпионату России, к главному старту сезона. Буду идти и работать, контент менять мы не будем, он и так сложный, просто нужно чище кататься, свободнее, не зажатым быть, а с полетом, — сказал Лутфуллин.

19-летний фигурист набрал 257,63 балла по сумме двух дней и занял третье место. Победителем соревнований стал Владислав Дикиджи.

Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
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