Ляшенко призналась, что едва «не довела до инфаркта» Липницкую во время проката

Фигуристка Анна Ляшенко рассказала о реакции своего тренера Юлии Липницкой на ее произвольный прокат на Гран-при России в Красноярске.

«Старалась откатать чисто, как на тренировках, как я делала это много раз. Старалась не волноваться. Что сказала Юлия Липницкая после проката? Она сказала: «Ты меня до инфаркта доведешь». Почему так сказала? Я думаю, это из-за ошибки на дупеле, я его прямо вытащила», — приводит слова Ляшенко ТАСС.

Ляшенко стала второй на турнире, набрав по сумме прокатов 217,79 балла (произвольная — 145,59, короткая — 72,20) .