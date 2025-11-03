Ляшенко призналась, что едва «не довела до инфаркта» Липницкую во время проката

3 ноября, 14:40
Фигуристка Анна Ляшенко рассказала о реакции своего тренера Юлии Липницкой на ее произвольный прокат на Гран-при России в Красноярске.
«Старалась откатать чисто, как на тренировках, как я делала это много раз. Старалась не волноваться. Что сказала Юлия Липницкая после проката? Она сказала: «Ты меня до инфаркта доведешь». Почему так сказала? Я думаю, это из-за ошибки на дупеле, я его прямо вытащила», — приводит слова Ляшенко ТАСС.
Ляшенко стала второй на турнире, набрав по сумме прокатов 217,79 балла (произвольная — 145,59, короткая — 72,20) .
No Name 4
А у нас в Мухосранске в Кубке Кубков Заезженского района "Зенитчики" уступили команде "Сантехмонтажспецэкспедиция"! Тренера Загуляева до инсульта чуть не довели! Он так и сказал! Если б - говорит - я стакан не накатил, точно был бы инсульт, а так пронесло!
04.11.2025
Alexey Korostelev
Ничего, что Ляшенко приписаны баллы Двоеглазовой?
03.11.2025