3 ноября, 14:40

Ляшенко призналась, что едва «не довела до инфаркта» Липницкую во время проката

Сергей Ярошенко

Фигуристка Анна Ляшенко рассказала о реакции своего тренера Юлии Липницкой на ее произвольный прокат на Гран-при России в Красноярске.

«Старалась откатать чисто, как на тренировках, как я делала это много раз. Старалась не волноваться. Что сказала Юлия Липницкая после проката? Она сказала: «Ты меня до инфаркта доведешь». Почему так сказала? Я думаю, это из-за ошибки на дупеле, я его прямо вытащила», — приводит слова Ляшенко ТАСС.

Ляшенко стала второй на турнире, набрав по сумме прокатов 217,79 балла (произвольная — 145,59, короткая — 72,20) .

Источник: ТАСС
2

  • No Name 4

    А у нас в Мухосранске в Кубке Кубков Заезженского района "Зенитчики" уступили команде "Сантехмонтажспецэкспедиция"! Тренера Загуляева до инсульта чуть не довели! Он так и сказал! Если б - говорит - я стакан не накатил, точно был бы инсульт, а так пронесло!

    04.11.2025

  • Alexey Korostelev

    Ничего, что Ляшенко приписаны баллы Двоеглазовой?

    03.11.2025

    Анна Ляшенко
    Юлия Липницкая
    Фигурное катание
