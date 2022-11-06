Траньков считает, что Тарасовой и Морозову пора возвращать в свой арсенал четверную подкрутку

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что серебряным призерам Олимпийских игр в Пекине Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, выступающим в соревнованиях спортивных пар, пора возвращать в свой арсенал элементов четверную подкрутку.

«Безусловно, в первую очередь я доволен произвольной программой — удалось показать практически максимум и с новым элементом — совместным вращением, которое было доработано после этапа «Гран-при» в Москве. Нужно усложняться, нужно поработать над каскадом — тот, что они выполняли в последнее время, морально устарел, в планах его усилить. В Сочи наблюдал за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, видел, что ребята разучивают четверную подкрутку и уже неплохо ее делают. Поэтому думаю, что, как вариант, для прыжкового турнира, например, надо попробовать ее вспомнить. Они ее раньше исполняли, и довольно успешно», — сказал Траньков ТАСС.

Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при России» в Казани с результатом 236,36 балла. В последний раз пара исполняла четверную подкрутку на чемпионате мира 2018 года, однако затем Международный союз конькобежцев изменил систему надбавок за сложность элементов, и четверная подкрутка стала не так выгодна.