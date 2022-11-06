Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 19:46

Траньков считает, что Тарасовой и Морозову пора возвращать в свой арсенал четверную подкрутку

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что серебряным призерам Олимпийских игр в Пекине Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, выступающим в соревнованиях спортивных пар, пора возвращать в свой арсенал элементов четверную подкрутку.

«Безусловно, в первую очередь я доволен произвольной программой — удалось показать практически максимум и с новым элементом — совместным вращением, которое было доработано после этапа «Гран-при» в Москве. Нужно усложняться, нужно поработать над каскадом — тот, что они выполняли в последнее время, морально устарел, в планах его усилить. В Сочи наблюдал за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, видел, что ребята разучивают четверную подкрутку и уже неплохо ее делают. Поэтому думаю, что, как вариант, для прыжкового турнира, например, надо попробовать ее вспомнить. Они ее раньше исполняли, и довольно успешно», — сказал Траньков ТАСС.

Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при России» в Казани с результатом 236,36 балла. В последний раз пара исполняла четверную подкрутку на чемпионате мира 2018 года, однако затем Международный союз конькобежцев изменил систему надбавок за сложность элементов, и четверная подкрутка стала не так выгодна.

Источник: https://tass.ru/sport/16257313
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Максим Траньков
0
Читайте также
«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
Президент Польши заверил, что новых уступок Брюсселю в вопросе реформ не будет
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне СВО
В Сочи два человека погибли при обрушении балкона пятиэтажного дома
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алиев объяснил, зачем целовал лед после проката в произвольной программе на этапе «Гран-при России» в Казани

Мозалев оценил свое выступление в Казани на тройку