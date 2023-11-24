Гордеева рассказала, что не ожидала успешного выступления на «Гран-при России» в Москве

Фигуристка Мария Гордеева прокомментировала свое выступление на шестом этапе «Гран-при России» в Москве. Спортсменка набрала 199,90 балла по сумме двух программ и заняла третье место.

«Безумно счастлива, что выдала один из лучших прокатов сезона. Показала, что могу на тренировках. В Казани была не в лучшей форме, а сейчас смогла. Была в шоке, не ожидала такой большой оценки за произвольную. Понимала, что у меня были недочеты. А тут девочки забегают в раздевалку: «Маша, через 10 минут награждение». А я такая: «Какое награждение?». Это было неожиданно», — сказала Гордеева.

Победительницей стала Алена Принева (216,72), второе место заняла Агата Петрова (205,32).