Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:46

Кондратюк: «Я получаю удовольствие от короткой программы»

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский фигурист Марк Кондратюк назвал особенной свою короткую программу под музыку «Хава нагила».

На четвертом этапе Гран-при России в Москве Кондратюк идет вторым после короткой программы — 96,42 балла.

«Я получаю удовольствие от короткой программы. Я ее катаю уже четвертый раз — на прокатах [в сентябре], потом был чемпионат Москвы, два этапа. И так было все четыре раза. Может быть, по элементам не все удавалось, но я старался и сам получить удовольствие от нее, и зрителю его подарить. Это важно всегда, но когда программа задает такой тон, такой темп, то уныние непозволительно. И даже если ты три раза упадешь, то все равно нужно держать лицо. Потому что это магия, и она держится за счет какой-то где-то иронии, где-то улыбки, а где-то и саркастичности, юмора. Мы же и артисты в том числе. Конечно, надо стараться делать элементы, но, повторюсь, в программах такого типа нельзя не держать лицо вне зависимости от обстоятельств», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

Также фигурист отметил, что по элементам и по настроению прокат короткой программы в Москве был лучшим в этом сезоне.

Произвольные программы фигуристы представят в воскресенье, 16 ноября.

Источник: ТАСС
Telegram Дзен Max
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
В Германии предрекли Украине финансовую катастрофу в январе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя