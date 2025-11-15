Кондратюк: «Я получаю удовольствие от короткой программы»

Российский фигурист Марк Кондратюк назвал особенной свою короткую программу под музыку «Хава нагила».

На четвертом этапе Гран-при России в Москве Кондратюк идет вторым после короткой программы — 96,42 балла.

«Я получаю удовольствие от короткой программы. Я ее катаю уже четвертый раз — на прокатах [в сентябре], потом был чемпионат Москвы, два этапа. И так было все четыре раза. Может быть, по элементам не все удавалось, но я старался и сам получить удовольствие от нее, и зрителю его подарить. Это важно всегда, но когда программа задает такой тон, такой темп, то уныние непозволительно. И даже если ты три раза упадешь, то все равно нужно держать лицо. Потому что это магия, и она держится за счет какой-то где-то иронии, где-то улыбки, а где-то и саркастичности, юмора. Мы же и артисты в том числе. Конечно, надо стараться делать элементы, но, повторюсь, в программах такого типа нельзя не держать лицо вне зависимости от обстоятельств», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

Также фигурист отметил, что по элементам и по настроению прокат короткой программы в Москве был лучшим в этом сезоне.

Произвольные программы фигуристы представят в воскресенье, 16 ноября.