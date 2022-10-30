Марк Кондратюк стал победителем этапа «Гран-при России» в Сочи среди мужчин

Сегодня, 18:58
Марк Кондратюк выиграл этап «Гран-при России» в Сочи в мужском одиночном катании.
Спортсмен показал лучший результат в произвольной программе (174,49 балла) и занял первую строчку по сумме двух программ (279,00).
Второе место занял Алексей Ерохов (241,05 балла по сумме двух программ), третьим стал Петр Гуменник (236,63).
«Гран-при России». Этап в Сочи
Мужчины. Произвольная программа
1. Марк Кондратюк — 174,49
2. Петр Гуменник — 162,59
3. Андрей Анисимов — 161,32
4. Алексей Ерохов — 147,84
5. Артем Ковалев — 145,79
6. Даниил Постарнаков — 131,58
7. Максим Варакин — 100,33
8. Егор Карнаухов — 91,10
Кирилл Кельманов — снялся
Итог
1. Марк Кондратюк — 279,00
2. Алексей Ерохов — 241,05
3. Петр Гуменник — 236,63
4. Андрей Анисимов — 235,40
5. Артем Ковалев — 226,53
6. Даниил Постарнаков — 190,80
7. Максим Варакин — 156,80
8. Егор Карнаухов — 144,65
Кирилл Кельманов — снялся