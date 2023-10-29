Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 13:50

Хромых призналась в мыслях о завершении карьеры: «Спросила себя, почему я еще не бросила»

Хромых призналась в мыслях о завершении карьеры
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Майя Хромых поделилась впечатлениями от проката произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске и рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время вынужденного соревновательного перерыва.

«Все хорошо сейчас уже со здоровьем. Тренируюсь, накатываю элементы. Мне хотелось также прыгать, кататься как и другие девочки. Когда я наблюдала за ними, а сама была с гипсом, поясом, еще с чем-нибудь и прыгать не могла… Вот я смотрю как они катятся, а прыгать мне нельзя, иначе еще хуже будет… Много плакала дома, переживала.

Идея уйти из спорта была в середине моего перерыва. Я задала себе вопрос, почему я еще не закончила. И поняла, что не могу без соревнований, без тренировок. Я обязана вернуться, обязана сама себе. Мне нравится кататься, я хочу кататься. Мне это нравится, на данный момент фигурное катание — это моя жизнь.

Мне кажется, что после вчерашней короткой сегодня я была уже увереннее, спокойнее. Сильно волновалась, но была и уверенность. Цель есть, конечно, вернуть четверные, но она пока на втором плане. Нужно катать программы так, чтобы они были стабильными. А тренировать четверные надо тогда, когда остается еще время. В конце сезона возможно, но я точно буду пытаться. Более того, я верю, что у меня получится вернуть квады, ведь если я их делала, значит и еще смогу сделать.

Где буду выступать дальше? Пока что не знаю. Мне скажут», — сказала Хромых.

Хромых набрала 193,22 по сумме двух прокатов и пока занимает второе место.

Фигурное катание
Майя Хромых
1
0
Читайте также
Глава МО Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хромых — о первых соревнованиях за полтора года: «В голове новые штучки, с которыми непонятно как бороться»