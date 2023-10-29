Хромых призналась в мыслях о завершении карьеры: «Спросила себя, почему я еще не бросила»

Российская фигуристка Майя Хромых поделилась впечатлениями от проката произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске и рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время вынужденного соревновательного перерыва.

«Все хорошо сейчас уже со здоровьем. Тренируюсь, накатываю элементы. Мне хотелось также прыгать, кататься как и другие девочки. Когда я наблюдала за ними, а сама была с гипсом, поясом, еще с чем-нибудь и прыгать не могла… Вот я смотрю как они катятся, а прыгать мне нельзя, иначе еще хуже будет… Много плакала дома, переживала.

Идея уйти из спорта была в середине моего перерыва. Я задала себе вопрос, почему я еще не закончила. И поняла, что не могу без соревнований, без тренировок. Я обязана вернуться, обязана сама себе. Мне нравится кататься, я хочу кататься. Мне это нравится, на данный момент фигурное катание — это моя жизнь.

Мне кажется, что после вчерашней короткой сегодня я была уже увереннее, спокойнее. Сильно волновалась, но была и уверенность. Цель есть, конечно, вернуть четверные, но она пока на втором плане. Нужно катать программы так, чтобы они были стабильными. А тренировать четверные надо тогда, когда остается еще время. В конце сезона возможно, но я точно буду пытаться. Более того, я верю, что у меня получится вернуть квады, ведь если я их делала, значит и еще смогу сделать.

Где буду выступать дальше? Пока что не знаю. Мне скажут», — сказала Хромых.

Хромых набрала 193,22 по сумме двух прокатов и пока занимает второе место.