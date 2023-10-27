Фигуристка Лебедева назвала Медведеву своим кумиром: «Случайно пересеклись в магазине и сделали совместное фото»

Российская фигуристка Милана Лебедева прокомментировала свое выступление на этапе внутренней серии «Гран-при» среди юниоров в Красноярске, а также рассказала о своем кумире в спорте.

Лебедева набрала 193,43 балла по сумме двух прокатов и заняла второе место.

«Я рада, но, конечно, всегда есть над чем работать и что улучшать. В целом я довольна своей работой и своим местом. У меня две новые программы в этом сезоне, идеи для музыки подавала по большей части хореограф, я рада что она выбрала такую необычную музыку. Благодарна Симоновой Ольге Глебовне за работу.

Попыталась сделать четверной, но он еще не готов, над ним надо много работать, вставлять больше четверных. Пока один четверной у меня, но хочется больше. В Новогорске я сделала успешный четверной, но пока он не сильно стабильный. Конкуренция в группе мне только помогает, здорово, когда есть с кем бороться. Все девочки очень сильные, талантливые. Конкуренток много.

Меня в детстве привели родители на каток, но дальше был выбор оставаться в спорте или нет. Я сама захотела продолжить. Выбор был закончить или продолжить заниматься. Мне нравится сам рабочий процесс, тренироваться нравится. Это и мотивирует.

Я следила в детстве за Евгенией Медведевой, она мне нравится тем, как представляет программы. По большей части следила именно за ней. Как-то помню ездили за новыми коньками и мне удалось сделать с Женей фото. Случайно пересеклись, она тоже приехала в тот день в магазин. Вообще мне нравится в фигурном катании сам рабочий процесс. Когда ты прыгаешь, скользишь, вращаешься. Соревнования нравятся, особенно такие как этапы «Гран-при», первенство России. Приятно когда тебя узнают, любят. Приятно было раздавать автографы», — сказала Лебедева.

Победу в соревнованиях одержала София Дзепка. Она набрала 205,65 балла по сумме двух прокатов.