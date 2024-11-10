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Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 12:27

Миронова и Устенко: «Мы пока не выиграли Олимпиаду, чтобы кататься идеально»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали третье место на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Устенко: «По нашим лицам не видно, но в глубине души мы очень радуемся медали».

Миронова: «Как обычно прокат не идеальный».

Устенко: «Но лучше, чем на контрольных прокатах, это выступление было хорошим, не без изъянов, но мы пока не выиграли Олимпиаду, чтобы кататься идеально».

Устенко: «Часовой пояс здесь не самый счастливый, хочется иногда поспать, но получается счастливая традиция завоевывать медали в Красноярске, если дальше также будет складываться, будет здорово».

Победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (209,40 балла), Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место (200,93), третьими стали Миронова и Устенко (193,95).

Фигурное катание
Екатерина Миронова/Евгений Устенко

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