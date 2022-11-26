Мишина и Галлямов лидируют в соревнованиях пар на этапе «Гран-при России» в Перми после короткой программы

26 ноября, 16:19
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в парном катании на этапе «Гран-при России» в Перми.
Фигуристы набрали 80,55 балла за свое выступление. Второе место занимают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,56), на третьей строчке — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (70,20).
Пары выступят с произвольными программами завтра, 27 ноября. Начало — в 14.45 по московскому времени.
Фигурное катание
«Гран-при России»
Пермь
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 80,55
2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 73,56
3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 70,20
4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 67,30
5. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 67,03
6. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 59,94
7. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 59,39
8. Таисия Собинина — Илья Миронов — 54,48