Мишина и Галлямов лидируют в соревнованиях пар на этапе «Гран-при России» в Перми после короткой программы

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в парном катании на этапе «Гран-при России» в Перми.

Фигуристы набрали 80,55 балла за свое выступление. Второе место занимают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,56), на третьей строчке — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (70,20).

Пары выступят с произвольными программами завтра, 27 ноября. Начало — в 14.45 по московскому времени.

Фигурное катание

«Гран-при России»

Пермь

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 80,55

2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 73,56

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 70,20

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 67,30

5. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 67,03

6. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 59,94

7. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 59,39

8. Таисия Собинина — Илья Миронов — 54,48