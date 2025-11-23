Видео
Сегодня, 17:54

Мишина и Галлямов недовольны своими выступлениями на этапах Гран-при России

Ана Горшкова
Корреспондент

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое выступление на этапе Гран-при России в Омске. Пара заняла второе место, набрав 210,99 балла.

Мишина: «Эмоции не очень хорошие, к сожалению, оба этапа у нас получились не очень, впереди чемпионат России, будем готовиться к нему. Конечно, план работы нельзя обсудить за минуту после проката. Он примерно всегда одинаковый — большое количество прокатов и отработка элементов».

Галлямов: «По физическому состоянию все отлично, мы хорошо катали программу, особенно третья часть была на хорошей скорости, хорошо себя чувствовали, с физикой никаких проблем не было. Травма не беспокоила? Нет. Мы давно закрыли эту тему».

Для Мишиной и Галлямова это второе серебро на Гран-при России в этом сезоне. Ранее они стали вторыми на этапе в Казани.

Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

Источник: ТАСС
