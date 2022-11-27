Мишина и Галлямов победили на этапе «Гран-при России» в Перми в парном катании

Сегодня, 16:07
Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на этапе «Гран-при России» в Перми.
Спортсмены показали лучший результат в произвольной программе (156,75) и набрали 237,30 балла по сумме двух прокатов.
Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (205,73), на третьей строчке — Анастасия Мухоротова и Дмитрий Евгеньев (202,43).
Фигурное катание
«Гран-при России»
Пермь
Пары
Итоговое положение
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 237,30
2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 205,73
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 202,43
4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 184,23
5. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 181,42
6. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 172,55
7. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 172,49
8. Таисия Собинина — Илья Миронов — 169,20
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 156,75
2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 135,53
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 128,87
4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 116,93
5. Таисия Собинина — Илья Миронов — 114,72
6. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 114,39
7. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 113,16
8. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 112,55