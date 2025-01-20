Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:16

Мишина и Галлямов собираются принять участие в финале «Гран-при России»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

По информации «СЭ», трехкратные чемпионы России в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов не планируют сниматься с финала «Гран-при России» в Красноярске.

Ранее три первых танцевальных дуэта страны: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный — сообщили о том, что не приедут на турнир. Источник «СЭ» объясняет причину «отсутствием необходимости туда ехать».

В соревнованиях в парном катании примут участие семь дуэтов. Финал «Гран-при России» пройдет с 13 по 17 февраля в Красноярске.

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Читайте также
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя