Мишина и Галлямов собираются принять участие в финале «Гран-при России»

По информации «СЭ», трехкратные чемпионы России в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов не планируют сниматься с финала «Гран-при России» в Красноярске.

Ранее три первых танцевальных дуэта страны: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный — сообщили о том, что не приедут на турнир. Источник «СЭ» объясняет причину «отсутствием необходимости туда ехать».

В соревнованиях в парном катании примут участие семь дуэтов. Финал «Гран-при России» пройдет с 13 по 17 февраля в Красноярске.