Мишина и Галлямов стали победителями этапа «Гран-при России» в Красноярске

Сегодня, 17:26
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли третий этап «Гран-при России» в Красноярске.
Дуэт набрал 227,89 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (193,88 балла). Третьими стали Ясмина Кадырова и Илья Миронов (174,92).
Гран-при России
Красноярск
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 227,89;
2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 193,88;
3. Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 174,92;
4. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 173,54;
5. Дарья Андреева/Александр Акимов — 159,14.