Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на «Гран-при России»

Сегодня, 17:32
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.
Спортсмены набрали 78,69 балла. Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,88 балла). Третьими стали Алиса Блинникова и Алексей Карпов (63,77).
Выступления с произвольными программами пройдут в воскресенье, 10 ноября.
Гран-при России
Красноярск
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 78,69 балла
2. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 73,88
3. Алиса Блинникова и Алексей Карпов — 63,77
4. Ясмина Кадырова и Илья Миронов — 62,69
5. Дарья Андреева и Александр Акимов — 59,01
6. Виктория Васильева и Роман Запорожец — 55,39