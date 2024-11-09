Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на «Гран-при России»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Спортсмены набрали 78,69 балла. Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,88 балла). Третьими стали Алиса Блинникова и Алексей Карпов (63,77).

Выступления с произвольными программами пройдут в воскресенье, 10 ноября.

Гран-при России

Красноярск

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 78,69 балла

2. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 73,88

3. Алиса Блинникова и Алексей Карпов — 63,77

4. Ясмина Кадырова и Илья Миронов — 62,69

5. Дарья Андреева и Александр Акимов — 59,01

6. Виктория Васильева и Роман Запорожец — 55,39