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Гран-при России

Сегодня, 19:40

Мишина — о Загитовой в парном катании: «Косторная смогла выступить, значит и Алина сможет»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов после победы на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани оценили перспективы Алины Загитовой в парном катании.

Галлямов поднял Загитову в поддержку после проката. Фигуристка работает на соревнованиях журналистом.

«Впервые попробовал с кем-то кроме Насти сделать поддержку. Видно, что Алина в форме, она работает рад собой. Я сначала двумя жимами поднял ее, все-таки Алина не очень много лет в парном катании. Тем не менее, опыт важен, кто знает, как нужно в поддержке, кто нет. Страховки не было, я понимал, насколько большая ответственность у меня в руках, поэтому пришлось все командование взять в свои руки», — сказал Галлямов.

«Алена Косторная смогла выступать в парах, значит и Алина Загитова смогла бы. Почему нет?», — добавила Мишина.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и чемпионка мира. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Фигурное катание
Алина Загитова
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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