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Гран-при России

Сегодня, 20:26

Мишина считает, что уровень российского мужского катания подтягивается к мировым звездам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина подвела итоги первого этапа «Гран-при России» среди мужчин в одиночном катании, который проходил в Уфе.

«От Жени у меня остались прекрасные впечатления. Он здорово откатал свою программу, но есть нюансы, где можно набирать побольше баллов. Очень довольна выступлением Семененко. У меня были какие-то вопросы к судьям, но они всегда правы. Мы очень рады за Женю, он собрался и показал максимум, свой характер. У него сейчас хорошая форма. Отдельно все прыгают четвертной прыжок, но в программе тяжело сделать. Никто не знает, сумеет он сохранить такую форму на весь сезон, ему надо работать каждый день. Уровень российского мужского катания подтягивается к мировым звездам. Сегодня не у всех получилось, но мы увидели, что уровень достаточно высокий. Кто-то упал, кто-то сделал двойной вместо четверного, но такой контент есть», — приводит слова Мишиной Metaratings.ru.

По итогам двух программ Семененко получил 289,37 баллов, что позволило ему стать первым. Второе место занял Роман Савосин (277,66), а замкнул тройку лидеров Андрей Мозалев (259,47). На четвертом и пятом местах расположились Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин соответственно.

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 20 по 23 октября в Омске.

Источник: https://metaratings.ru/news/mishina-o-pobede-semenenko-uroven-rossiiskogo-muzhskogo-kataniya-podtyagivaetsya-k-mirovym-zvezdam-295144/
Фигурное катание
Евгений Семененко
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