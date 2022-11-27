Мишина: «Семененко сказал, что хотел меня порадовать? Ему это удалось»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила выступление Евгения Семененко на шестом этапе Гран-при России.

«Все, что было запланировано, получилось, но пока еще рано сильно радоваться — впереди произвольная программа. Все сделано на максимальном уровне. Женя сказал, что хотел меня порадовать? Ему удалось это сделать», — сказала Мишина Metaratings.ru.

Семененко выиграл короткую программу, за свой прокат он получил 103,36 балла. Второй результат показал Алексей Ерохов (93,61 балла), третьим стал Илья Яблоков (93,31).

В воскресенье, 27 ноября мужчины выступят с произвольной программой.