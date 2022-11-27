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Гран-при России

Сегодня, 07:02

Мишина: «Семененко сказал, что хотел меня порадовать? Ему это удалось»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила выступление Евгения Семененко на шестом этапе Гран-при России.

«Все, что было запланировано, получилось, но пока еще рано сильно радоваться — впереди произвольная программа. Все сделано на максимальном уровне. Женя сказал, что хотел меня порадовать? Ему удалось это сделать», — сказала Мишина Metaratings.ru.

Семененко выиграл короткую программу, за свой прокат он получил 103,36 балла. Второй результат показал Алексей Ерохов (93,61 балла), третьим стал Илья Яблоков (93,31).

В воскресенье, 27 ноября мужчины выступят с произвольной программой.

Источник: https://metaratings.ru/news/mishina-semenenko-khotel-menya-poradovat-emu-eto-udalos-1424150/
Евгений Семененко
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