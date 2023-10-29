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Гран-при России

Сегодня, 09:35

Морозов и Еременко снялись с «Гран-при России» в Красноярске

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Аннабель Морозов и Игорь Еременко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко снялись с произвольного танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске. Об этом стало известно корреспонденту «СЭ» на месте событий.

Как сообщают в ФФККР, такое решение было принято после утренней тренировки. Партнерша заплакала после прогона произвольного танца и не смогла заниматься дальше.

Вчера Морозов получила травму во время раскатки перед короткой программой, столкнувшись с Елизаветой Шанаевой, которая случайно задела ее ногу лезвием конька. В результате столкновения Аннабель наложили семь швов.

После ритм-танца набрали Морозов и Еременко 76,13 балла и шли на третьем месте.

Фигуристку унесли со льда после столкновения с соперницей. Инцидент на «Гран-при России»

Фигурное катание
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
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