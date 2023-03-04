Мозалев поделился тем, как отвлекается от фигурного катания

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев после короткой программы в финале «Гран-при России» рассказал журналистам, как отвлекается от фигурного катания.

— Я старался. Не все получилось. Аксель в степ-аут. Не знаю насчет докрутов четверных. Уже конеу сезона, тяжело, от зрителей идет энергия, помогает. С Сашей Галлямовым вчера ездили в компьютерный клуб, прогулялись и поиграли в Fortnite. Помогает отвлечься, — сказал Мозалев.

Финал «Гран-при России» стартовал сегодня, 4 марта. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представляют короткие программы.