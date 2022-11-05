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Гран-при России

Сегодня, 19:09

Мозалев рассказал о заочной конкуренции с Колядой и Кондратюком на «Гран-при»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление на этапе российской серии «Гран-при» в Казани. В короткой программе он набрал 98,21 балла.

«Практически всем доволен. На тулупе не очень выезд сделал. Не скажу, что отлично, скорее хорошо. На тулупе поторопился немного. Надо было спокойнее. В итоге сделал в тройку его. Не скажу, что было волнительно, здесь стены знакомые, можно сказать, домашние. Не было ощущения, что я на выездных соревнованиях. Теплая поддержка зрителей была. Цели на «Гран-при»? Только победа, конечно. Я слежу за оценками других одиночников. Но сравнивать их будем на чемпионате России. Я доволен сегодняшними баллами — 98 баллов — хороший результат. Все же второй четверной сделал в тройку. Сейчас чаще хожу на матчи «Зенита», мне Александр Галлямов помогает. Стараюсь разнообразить свою жизнь. С помощью Саши это получается. «Зенит» проиграл? Не знал. Наверное, не хватило моей поддержки. Я сегодня вместо них», — сказал Мозалев.

Мозалев лидирует после первого дня соревнований.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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Мозалев выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Казани

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