Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 10:17

Муравьева и Туктамышева заявили по два тройных акселя в произвольной программе на «Гран-при» в Перми

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Занимающие две первые строчки после короткой программы на «Гран-при России» в Перми Софья Муравьева и Елизавета Туктамышева заявили по два тройных акселя в произвольной.

У Муравьевой первый прыжок идет в каскаде с двойным тулупом, у Туктамышевой планируется секвенция с двойным акселем.

После двух акселей у Муравьевой планируются тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной лутц.

Туктамышева будет дальше делать тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер.

Алина Горбачева из Твери заявила два четверных сальхова — в каскаде и сольный.

Произвольные программы у одиночниц начнутся в 12.45 по московскому времени.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Софья Муравьева
1
0
Читайте также
«Это унизительно! Сотрудники стадиона раздели нас догола». Мировые СМИ — о курьезах ЧМ-2022
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
Эксперт посоветовал туристам купить иностранную валюту до 5 декабря
В Польше сообщили о нежелании украинских беженцев съезжать из отеля
Во Франции призвали Зеленского платить за военную помощь Запада
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мишина: «Семененко сказал, что хотел меня порадовать? Ему это удалось»