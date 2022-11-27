Муравьева и Туктамышева заявили по два тройных акселя в произвольной программе на «Гран-при» в Перми

Сегодня, 10:17
Занимающие две первые строчки после короткой программы на «Гран-при России» в Перми Софья Муравьева и Елизавета Туктамышева заявили по два тройных акселя в произвольной.
У Муравьевой первый прыжок идет в каскаде с двойным тулупом, у Туктамышевой планируется секвенция с двойным акселем.
После двух акселей у Муравьевой планируются тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной лутц.
Туктамышева будет дальше делать тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер.
Алина Горбачева из Твери заявила два четверных сальхова — в каскаде и сольный.
Произвольные программы у одиночниц начнутся в 12.45 по московскому времени.