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Сегодня, 14:20

Муравьева снялась с этапа «Гран-при» в Магнитогорске из-за травмы

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Вице-чемпионка России по фигурному катанию Софья Муравьева снялась с первого этапа «Гран-при России» в Магнитогорске из-за травмы.

Соревнования пройдут 26-27 октября.

«Всем доброго дня! Хотела сообщить вам, что меня не будет на первом этапе в Магнитогорске. Сразу хочу сказать, что это связано с небольшой травмой, из-за которой я не смогла полноценно тренироваться», — написала Муравьева в своем Telegram-канале.

На счету 18-летней Муравьевой серебряная (2024) и бронзовая награды (2023) первенств России.

Источник: Telegram-канал Софьи Муравьевой
Софья Муравьева

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