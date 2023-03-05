Муравьева со слезами объяснила причину ошибок в финале Гран-при России

Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева рассказала, почему не прыгала второй аксель в произвольной программе в финале Гран-при России. Фигуристка занимает промежуточное второе место по сумме двух прокатов.

«Я довольна. Не было второго акселя, на это есть свои причины. Есть небольшие проблемы с ногой опять. Вылечила и сейчас опять. Перед стартом приболела немного, рада, что я здесь, что не сдалась. Я не сдаюсь в какие-то моменты, появилось много болельщиков, они меня поддерживают. Мне очень приятно», — сказала Муравьева.