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Гран-при России

Сегодня, 16:13

Муравьева со слезами объяснила причину ошибок в финале Гран-при России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева рассказала, почему не прыгала второй аксель в произвольной программе в финале Гран-при России. Фигуристка занимает промежуточное второе место по сумме двух прокатов.

«Я довольна. Не было второго акселя, на это есть свои причины. Есть небольшие проблемы с ногой опять. Вылечила и сейчас опять. Перед стартом приболела немного, рада, что я здесь, что не сдалась. Я не сдаюсь в какие-то моменты, появилось много болельщиков, они меня поддерживают. Мне очень приятно», — сказала Муравьева.

Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева. Финал Гран-при России: второй день. Онлайн-трансляция

Софья Муравьева
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