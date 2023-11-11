Навка заявила, что ситуация с допинговым скандалом сделает Валиеву еще сильнее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением о слушаниях по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Я уверена, что Камила Валиева будет только сильнее. Трудности делают нас сильнее. Мне трудно рассуждать на тему самого процесса дела. Лучше спрашивать об этом команду Валиевой, но могу сказать точно, что Камиле это поможет быть еще сильнее и привлекать еще больше внимания людей со всего мира выступлениями в чемпионате», — цитирует Навку Sport24.

10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне закончил слушания по делу Валиевой и вынесет свой вердикт в январе 2024 года.

11-12 ноября 17-летняя Камила Валиева выступит на этапе серии «Гран-при России» в Казани.