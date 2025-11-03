Угожаев: «Первый раз в жизни прыгнул на соревнованиях риттбергер»

Фигурист Николай Угожаев рассказал, что за день до произвольной программы на этапе Гран-при России в Красноярске он решил исполнить пять четверных прыжков во время проката.

«Первый раз в жизни прыгнул на соревнованиях риттбергер. Решил вчера, что буду делать пять четверных. Тулуп — опустим и забудем, — цитирует Угожаева ТАСС. — Я накатывал то пять, то четыре четверных, не с нуля делал. На тренировках получается все, не всегда, но часто, когда делаю».

Угожаев стал победителем второго этапа Гран-при России в Красноярске с результатом 266,25 балла. Он исполнил четыре четверных прыжка, с пятого — упал.