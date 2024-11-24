Определились участницы финала «Гран-при России» в женском одиночном катании

Стали известны имена фигуристок, которые примут участие в финале «Гран-при России» по фигурному катанию в женском одиночном катании.

В воскресенье, 24 ноября, спортсменки выступили на заключительном, пятом этапе российской серии «Гран-при», победу на котором одержала Алина Горбачева.

В общем зачете первое место с 36 очками заняла Аделия Петросян. Также в число 12 лучших фигуристок по итогам пяти этапов вошли Горбачева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Дарья Садкова, Ксения Гущина, Софья Важнова, Софья Акатьева, Софья Муравьева, Ксения Синицына, Мария Агаева и Елизавета Куликова.

Финал «Гран-при России» сезона-2024/25 состоится в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года.