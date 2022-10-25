Опубликован предварительный список участников «Гран-при России» в Сочи

Опубликован предварительный список участников «Гран-при России» в Сочи — «Бархатный сезон». Турнир пройдет с 28 по 30 октября.

Танцы: Александра Буторина/Никита Сборик, Александра Прокопец/Александр Васькович, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Мужчины: Андрей Анисимов, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков.

Женщины: Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Третьякова, Александра Трусова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.