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Гран-при России

Сегодня, 13:34

Опубликован предварительный список участников «Гран-при России» в Сочи

Анна Горшкова
Корреспондент
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Опубликован предварительный список участников «Гран-при России» в Сочи — «Бархатный сезон». Турнир пройдет с 28 по 30 октября.

Танцы: Александра Буторина/Никита Сборик, Александра Прокопец/Александр Васькович, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Мужчины: Андрей Анисимов, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков.

Женщины: Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Третьякова, Александра Трусова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Источник: https://fsrussia.ru/files/docs/competitons/2223/2etap2223_sen_participants.pdf
Фигурное катание
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