Осокина сравнила одиночное катание с парным и дала напутствие Алене Косторной

Российская фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артемом Грицаенко, после проката произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске поделилась мнением о трудностях при переходе из одиночного катания в парное.

«Мы однозначно уже пара. От одиночного я давно уже ушла, сейчас полностью погружена в мир пар и мне комфортно с Артемом, в команде. Косторная? Не знаю даже, что сказать Алене... У всех путь разный, все настраиваются по-разному и это ее личное дело, личные ощущения. Она сама за них отвечает», — сказала Осокина.

Ранее Осокина была в группе одиночного катания у Елены Буяновой и тренировала четверные прыжки.

Осокина и Грицаенко заняли второе место на турнире в Красноярке, набрав 214,93 балла.