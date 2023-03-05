Перед прокатом фигуристки Фроловой на лед выбросили неизвестный предмет

Ученица Сергея Давыдова Анна Фролова перед прокатом произвольной программы в финале Гран-при России обнаружила на льду неизвестный черный предмет. Спортсменка подняла его и отдала стюардам. Это произошло после того, как зрители начали кричать «Мусор на льду», а фигуристка в это время уже стояла в стартовой позе.

После проката Фролова объяснила, что это была изолента.

«Рада, что доехала, но было тяжко. И в плане физики, тяжело дышать в середине программы. Душно или нервы, переживания сильные перед произвольной. Не знаю, с чем связано, но рада, что смогла побороть. На льду была черная изолента, у кого-то из мальчиков, наверное, вывалилось», — сказала фигуристка.

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