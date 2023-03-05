0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:23

Перед прокатом фигуристки Фроловой на лед выбросили неизвестный предмет

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Анна Фролова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Ученица Сергея Давыдова Анна Фролова перед прокатом произвольной программы в финале Гран-при России обнаружила на льду неизвестный черный предмет. Спортсменка подняла его и отдала стюардам. Это произошло после того, как зрители начали кричать «Мусор на льду», а фигуристка в это время уже стояла в стартовой позе.

После проката Фролова объяснила, что это была изолента.

«Рада, что доехала, но было тяжко. И в плане физики, тяжело дышать в середине программы. Душно или нервы, переживания сильные перед произвольной. Не знаю, с чем связано, но рада, что смогла побороть. На льду была черная изолента, у кого-то из мальчиков, наверное, вывалилось», — сказала фигуристка.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

1
Обсудить
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
В Польше сожгли предназначавшуюся Украине машину скорой помощи
Стало известно о подозрении на повторное начало сепсиса у Костомарова
СМИ сообщили о давлении Байдена на страны Балтии из-за их отношения к России
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины
Популярное видео
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
«Гран-при» в Самаре: звонок Кондратюку, фанаты и Трусова
Авербух: пара Дмитриенко — Валиева, судейство, крах Коляды
Туктамышева победила: Тутберидзе и Плющенко проиграли?
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, короткая программа
Материалы сюжета: «Гран-при России» по фигурному катанию: финал
Муравьева со слезами объяснила причину ошибок в финале Гран-при России
Акатьева объяснила, почему ей стало проще общаться с журналистами
Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы спортивных пар
Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и результаты 5 марта
Кагановская и Ангелопол стали победителями финала Гран-при России в танцах на льду
Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы женщин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шанаева и Дрозд — о слезах после серебра в финале «Гран-при»: «Все спортсмены борются за первое место»

Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы спортивных пар