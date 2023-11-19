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Гран-при России

Сегодня, 14:53

Гуменник — о Петре I: «Большая историческая персона, но не кумир для меня»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Петр Гуменник после своего выступления на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре отреагировал на прозвище, которым называют спортсмена коллеги и журналисты. Ранее Роман Савосин назвал Гуменника Петром I.

— Петр I — это очень серьезное имя. Большая историческая персона. Не кумир для меня, но такое прозвище мне тоже нравится, — ответил Гуменник. — Я запнулся, потому что перепутал направление движения. Нужна быда большая трибуна, где зрители сидят, решил на нее выкатиться, но потом понял, что это не та трибуна. Вот и споткнулся, но это похоже, что даже подошло под программу, я ведь должен там умирать. О сюжете фильма я не размышляю во время проката. Это делается во время тренировок, я знаю, где и какие эмоции показать нужно, это все отточено на автомате. Но чувствую в себе силы еще добавить эмоций.

Петр набрал 300,66 балла по сумме двух программ и занял первое место.

Фигурное катание
Петр Гуменник
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