Сегодня, 11:14
Российский фигурист Петр Гуменник после произвольной программы на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске прокомментировал изменения в своей короткой программе.
Ранее Гуменник катался под композицию Sonne немецкой рок-группы Rammstein, однако после общественного недовольства заменил музыку на русскую кавер-версию от Radio TAPOK «Солнце».
«Тема короткой программы для меня закрыта. Я катаю в свое удовольствие и не парюсь», — сказал Гуменник.
Дмитрий Алиев стал победителем третьего этапа «Гран-при России». Он набрал 260,07 балла Второе место занял Александр Самарин (256,99 балла), третье — Гуменник (242,77).