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Гран-при России

Сегодня, 11:14

Гуменник — об изменениях в программе под Rammstein: «Тема закрыта. Катаю в свое удовольствие»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Петр Гуменник после произвольной программы на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске прокомментировал изменения в своей короткой программе.

Ранее Гуменник катался под композицию Sonne немецкой рок-группы Rammstein, однако после общественного недовольства заменил музыку на русскую кавер-версию от Radio TAPOK «Солнце».

«Тема короткой программы для меня закрыта. Я катаю в свое удовольствие и не парюсь», — сказал Гуменник.

Дмитрий Алиев стал победителем третьего этапа «Гран-при России». Он набрал 260,07 балла Второе место занял Александр Самарин (256,99 балла), третье — Гуменник (242,77).

Петр Гуменник. Скандал с Rammstein и фигуристом близок к развязке. Гуменник нашел нестандартный выход
Фигурное катание
Петр Гуменник
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