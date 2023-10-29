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Гран-при России

Сегодня, 11:09

Гуменник — о попадании на пьедестал: «Падать никому не желаю, но выигрывать хочется»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление в произвольной программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Гуменник набрал 242,77 по сумме двух дней и занял третье место.

«Очень легко настроился сегодня. Когда многое уже упущено волнения большого уже не было. В такой ситуации гораздо проще катать с настроем, что если хорошо все сделаю, то получится подняться. А если нет, то значит нет.

Меня накрыла акклиматизация по прилету, было тяжело выступать в короткой. В произвольной справился хорошо, потому что тренировал ее раньше с лутцем, а сейчас убрал лутц и делал уже не максимальный свой контент. Это компенсировало тот момент, что я пока не в полную силу могу выступать, не тот контент показал, который могу. Подумал, что на данный момент так будет оптимально.

Хочется всегда попасть на пьедестал, выигрывать хочется, но падать я никому не желаю. Обидно бывает при поражении, но в любом случае это не потому, что я не сделал лутц сегодня, а потому что завалил короткую. В целом я всегда говорю, что место — это не самое важное, когда мы на этапе «Гран-при». Вот на чемпионате России совсем другое дело. Так что главное показать хороший результат, сделать свои элементы. Но до конца доволен я все равно не буду, потому что еще много куда есть расти», — сказал Гуменник.

Дмитрий Алиев стал победителем третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске. Он набрал 260,07 балла. Второе место занял Александр Самарин (256,99 балла).

Фигурное катание
Петр Гуменник
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