Петр Гуменник стал победителем финала «Гран-при России»

Петр Гуменник стал победителем финала «Гран-при России» в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ спортсмен набрал 282,12 балла.

Второе место занял Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Третьим стал Марк Кондратюк — 273,40 балла.

Гран-при России. Финал.

Мужчины. Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев — 195,90

2. Петр Гуменник — 182,43

3. Андрей Мозалев — 180,21

4. Евгений Семененко — 177,21

5. Александр Самарин — 172,08

6. Макар Игнатов — 170,85

7. Марк Кондратюк — 170,54

8. Артур Даниелян — 163,09

9. Иван Попов — 160,21

10. Матвей Ветлугин — 154,81

11. Артем Ковалев — 144,69

12. Алексей Ерохов — 131,95

Итог

1. Петр Гуменник — 282,12

2. Дмитрий Алиев — 277,74

3. Марк Кондратюк — 273,40

4. Евгений Семененко — 272,69

5. Макар Игнатов — 269,94

6. Андрей Мозалев — 268,96

7. Александр Самарин — 257,32

8. Иван Попов — 251,50

9. Артур Даниелян — 251,41

10. Артем Ковалев — 236,16

11. Матвей Ветлугин — 232,17

12. Алексей Ерохов — 214,90