Сегодня, 20:06
Петр Гуменник стал победителем финала «Гран-при России» в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ спортсмен набрал 282,12 балла.
Второе место занял Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Третьим стал Марк Кондратюк — 273,40 балла.
Гран-при России. Финал.
Мужчины. Произвольная программа
1. Дмитрий Алиев — 195,90
2. Петр Гуменник — 182,43
3. Андрей Мозалев — 180,21
4. Евгений Семененко — 177,21
5. Александр Самарин — 172,08
6. Макар Игнатов — 170,85
7. Марк Кондратюк — 170,54
8. Артур Даниелян — 163,09
9. Иван Попов — 160,21
10. Матвей Ветлугин — 154,81
11. Артем Ковалев — 144,69
12. Алексей Ерохов — 131,95
Итог
1. Петр Гуменник — 282,12
2. Дмитрий Алиев — 277,74
3. Марк Кондратюк — 273,40
4. Евгений Семененко — 272,69
5. Макар Игнатов — 269,94
6. Андрей Мозалев — 268,96
7. Александр Самарин — 257,32
8. Иван Попов — 251,50
9. Артур Даниелян — 251,41
10. Артем Ковалев — 236,16
11. Матвей Ветлугин — 232,17
12. Алексей Ерохов — 214,90