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Гран-при России

Сегодня, 16:38

Петросян лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Уфе

Виктория Кравченко
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на первом этапе «Гран-при России» в Уфе. Она набрала 84,38 балла.

На втором месте расположилась Анна Фролова (73,39), третья — Елизавета Куликова (65,64).

Произвольную программу женщины представят 15 октября.

Среди девушек катаются представительница Белоруссии Виктория Сафонова, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и другие. Фигуристки Майя Хромых и Анастасия Зинина, которые изначально была заявлены на этап, пропустят соревнования по медицинским показаниям.

1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть короткую программу мужчин и женщин

Фигурное катание
Аделия Петросян
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