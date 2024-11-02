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Сегодня, 15:01

Петросян лидирует после короткой программы на «Гран-при России» в Казани

Алина Савинова
Аделия Петросян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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17-летняя фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на втором этапе «Гран-при России» в Казани.

Ученица Этери Тутберидзе набрала за свой прокат 85,67 балла. В короткой программе она исполнила тройной аксель.

Второй стала Вероника Яметова с результатом 74,40 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Важнова, у которой 68,30 балла.

«Гран-при России». 2-й этап. Казань

Женщины. Короткая программа. Топ-6

1. Аделия Петросян — 85,67

2. Вероника Яметова — 74,40

3. Софья Важнова — 68,30

4. Камилла Нелюбова — 64,13

5. Екатерина Анисимова — 61,80

6. Людмила Фурсова — 61,50

Фигурное катание
Аделия Петросян

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