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Гран-при России

Сегодня, 15:37

Петросян рада высоким оценкам в финале Гран-при России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян рада высоким оценкам в короткой программе (85,62) в финале Гран-при России, но не стала раскрывать, когда узнала, что будет участвовать в соревнованиях. В изначальном списке 15-летней фигуристки не было.

— Очень рада, что увидела такую высокую для себя оценку. Я вижу, расту или наоборот. Каталось очень легко, получила наконец-то удовольствие. Публика хорошая, поддерживает, как обычно.

Я много готовилась к финалу Гран-при, приехала с уверенной короткой. За сколько времени узнала о том, что буду участвовать? Пусть останется в нашем штабе.

Пою во время короткой? Это помогает вживаться в образ, нравится катать программу. Музыку предложили тренеры, — отметила Петросян.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Аделия Петросян
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