Сегодня, 16:11

Петросян рассказала, что больше не разговаривает про четверные

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпионка России Аделия Петросян поделилась впечатлениями от выступления на Гран-при России в Москве. После короткой программы Петросян лидирует с 78,83 балла.

— Абсолютное спокойствие, радостное состояние после проката, потому что все достаточно хорошо получилось. Этери Георгиевна сказала «Молодец». Даниил Маркович сказал «Молодец». Все вместе сказали «Хорошо!». Неплохой прокат.

Этери Георгиевна сказала, что больше всего переживала за твиззл после того, как я его сорвала в Магнитогорске. Не сказать, что я за него переживала, но внимание на нем я держала. Он получился.

Всегда хорошо, когда видно, что работа была проделана. И баллы улучшаются, но я больше ориентируюсь на комментарии тренеров, специалистов, свои ощущения. А баллы — это приятные бонусы.

На самом деле, я очень нервничала перед разминкой. Было немного страшновато, видимо, воспоминания о Магнитогорске нахлынули. Но вот я вышла, очень хорошо размялась и почувствовала ноги, услышала поддержку зрителей и поуспокоилась. Уже увереннее вышла кататься.

Ультра-си в произвольной? Я уже наговорила в Магнитогорске и они не получились. Больше не разговариваю про четверные, — сказала Петросян.

2

  • Vikta

    Правильно Аделька!! Лучше молчи и все само получится с квадами, а мы будем все держать кулачки за тебя!!!!!!!!!!!!!!! Любим и верим в пОБЕДУ!!!!!

    15.11.2025

  • Tommy Morton

    А почему ИСУки её пригласили на ОИ? Именно из-за четверных. Из-за отсутствия оных.

    15.11.2025

    Аделия Петросян
    Фигурное катание
