Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. 18-летняя спортсменка набрала 75,89 балла. Второй стала Анна Фролова — 72,74. Третьей Ксения Гущина (70,60). Первый этап Гран-при России в Магнитогорске проходит с 22 по 26 октября. Выступления женщин с произвольной программой пройдут в воскресенье, 26 октября. Начало — в 12.00 по московскому времени.

TokTram_ Дурачок какой-то. Даже за новостями не следит. Опять, что ли, за задницей Медведева увивается?! 25.10.2025

_Mike N_ Олимпиада в пролете - надо было Петросян переходить в Армению, попала бы на ОИ ! 25.10.2025

Седой конь С такими баллами можно и в десятку не попасть на Олимпиаде. Тем более, что там за компоненты и ещё подрежут.И не только тройной аксель нужен. Он только баллов 5 добавит по сравнению с двойным. А 80 тоже очень мало. Ладно уже с рекордом Валиевой в 87 баллов. То дома было. Но и Косторная ещё 6 лет назад больше 85 набрала. И нынешние 75 совсем жалко выглядят. 25.10.2025