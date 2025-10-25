Видео
Гран-при России. Новости
25 октября, 14:33

Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Игнат Заздравин
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

18-летняя спортсменка набрала 75,89 балла. Второй стала Анна Фролова — 72,74. Третьей Ксения Гущина (70,60).

Первый этап Гран-при России в Магнитогорске проходит с 22 по 26 октября. Выступления женщин с произвольной программой пройдут в воскресенье, 26 октября. Начало — в 12.00 по московскому времени.

4

  • TokTram_

    Дурачок какой-то. Даже за новостями не следит. Опять, что ли, за задницей Медведева увивается?!

    25.10.2025

  • _Mike N_

    Олимпиада в пролете - надо было Петросян переходить в Армению, попала бы на ОИ !

    25.10.2025

  • Седой конь

    С такими баллами можно и в десятку не попасть на Олимпиаде. Тем более, что там за компоненты и ещё подрежут.И не только тройной аксель нужен. Он только баллов 5 добавит по сравнению с двойным. А 80 тоже очень мало. Ладно уже с рекордом Валиевой в 87 баллов. То дома было. Но и Косторная ещё 6 лет назад больше 85 набрала. И нынешние 75 совсем жалко выглядят.

    25.10.2025

  • baruv

    Жаль, что не готова Аделия к трикселю в короткой. А без него может и не попасть в последнюю разминку на ОИ (со всеми вытекающими), учитывая, что судьи будут к ней строги. Желаю за оставшиеся месяцы напрыгать его до автоматизма.

    25.10.2025

    Аделия Петросян
    Фигурное катание
