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Гран-при России

Сегодня, 16:01

Петросян выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» в Сочи, Трусова стала второй

Иван Торопцев
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Сочи.

Спортсменка набрала 78,92 балла за свое выступление. Второе место заняла Александра Трусова (70,20 балла), на третьей строчке — Вероника Яметова (68,03).

Фигурное катание

«Гран-при России»

2-й этап

Сочи

Женщины

Короткая программа

1. Аделия Петросян — 78,92

2. Александра Трусова — 70,20

3. Вероника Яметова — 68,03

4. София Захарова — 67,55

5. Софья Самоделкина — 63,66

6. Анастасия Морозова — 57,42

7. Виктория Федянина — 54,05

8. Вероника Малышева — 57,42

9. Софья Чаплыгина — 53,37

10. Рената Губашева — 51,96

11. Дарья Третьякова — 50,05

12. Арина Видинеева — 38,85

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