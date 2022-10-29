Петросян выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» в Сочи, Трусова стала второй

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Сочи. Спортсменка набрала 78,92 балла за свое выступление. Второе место заняла Александра Трусова (70,20 балла), на третьей строчке — Вероника Яметова (68,03). Фигурное катание «Гран-при России» 2-й этап Сочи Женщины Короткая программа 1. Аделия Петросян — 78,92 2. Александра Трусова — 70,20 3. Вероника Яметова — 68,03 4. София Захарова — 67,55 5. Софья Самоделкина — 63,66 6. Анастасия Морозова — 57,42 7. Виктория Федянина — 54,05 8. Вероника Малышева — 57,42 9. Софья Чаплыгина — 53,37 10. Рената Губашева — 51,96 11. Дарья Третьякова — 50,05 12. Арина Видинеева — 38,85