Петросян высказалась о том, как Валиева и Туктамышева развивают фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась мнением о Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

В финале «Гран-при России» Петросян заняла первое место, Валиева стала второй, а Туктамышева заняла третью позицию.

«Спасибо Камиле Валиевой, что она продвигает наш спорт в лучшую сторону, так же, как и Елизавета Туктамышева. 15 чемпионатов России — столько же, сколько мне лет. Я рада, что я могу соревноваться, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и могу на них ориентироваться, продолжать быть лучше», — сказала Петросян.

Отметим, Петросян пробилась на турнир решением тренерского совета.