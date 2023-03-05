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Гран-при России

Сегодня, 17:36

Петросян высказалась о том, как Валиева и Туктамышева развивают фигурное катание

Виктория Кравченко
Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась мнением о Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

В финале «Гран-при России» Петросян заняла первое место, Валиева стала второй, а Туктамышева заняла третью позицию.

«Спасибо Камиле Валиевой, что она продвигает наш спорт в лучшую сторону, так же, как и Елизавета Туктамышева. 15 чемпионатов России — столько же, сколько мне лет. Я рада, что я могу соревноваться, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и могу на них ориентироваться, продолжать быть лучше», — сказала Петросян.

Отметим, Петросян пробилась на турнир решением тренерского совета.

Аделия Петросян
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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