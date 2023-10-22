Петросян высказалась об отсутствии Тутберидзе на этапе «Гран-при» в Омске

Победительница этапа «Гран-при» в Омске Аделия Петросян ответила на вопрос корреспондента «СЭ» об отсутствии главного тренера спортсменки Этери Тутберидзе на старте. Тутберидзе в данный момент в США на международном «Гран-при» с другим учеником Никой Эгадзе.

— С Этери Георгиевной во время этапа не контактировала. Она общалась с Сергеем Викторовичем, со мной потом поговорят. (смеется) Влияет ли, три тренера за бортиком или один? Да нет, я обычно об этом не обращаю на это внимания. Настраиваюсь в основном только с собой. Ой, что-то я не то говорю вообще... Но в общем, настраиваюсь сама. И потом, когда тренеры говорят свои указания, стараюсь их слушаться, их рекомендации мне чаще всего помогают, — сказала Петросян.