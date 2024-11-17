Плакат «Вперед, Белгород с тобой» не пропустили на соревнования по фигурному катанию в Москве

Фигуристка из Курска Виктория Дорошевская в интервью «СЭ» подтвердила информацию, что у ее болельщиков были проблемы с плакатами, на которых был упомянут Белгород.

— Вчера рассказывали, что у твоих болельщиков из Белгорода были проблемы с плакатами. Можешь рассказать?

— Да, я знаю про эту ситуацию. Девочки приехали меня поддержать, принесли плакат «Вперед, Белгород с тобой» и был флаг Белгородской области. И их просто запретили пронести.

Тренер Артем Бородулин: В этот вопрос не стоит сильно углубляться. Я думаю, организаторы в курсе всего этого. Наверное, это правильно, если они так посчитали нужным.

— Разве это нормально? Я не вижу ничего плохого в этом плакате.

(синхронно) — Мы тоже. Но от нас ничего не зависит.

— Позовут ли на второй этап, на всероссийских соревнованиях буду выступать, стараться запомнить с лучшей стороны. Я стараюсь сохранять позитив в этой ситуации.