Плющенко: «Вероника Жилина — героиня дня»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подвел итоги выступления своих подопечных на втором этапе юниорского «Гран-при России» в Сочи.

«Всегда считал, что нужно много работать, верить в себя и в свои силы! Второй этап серии «Гран-при» и уже победа наших девочек! Сегодня Вероника Жилина — героиня дня! Чемпионка! Так держать! У Кирилла Сарновского не все получилось на этом старте, но как только он поверит в себя — будет в топе, потому что он все может! Благодарю мою команду тренеров и лично маму Вероники, тренера Людмилу Николаевну Алферову, за большую помощь в работе с Никой», — написал Плющенко в соцсетях.

Подопечная Плющенко фигуристка Вероника Жилина, набрав по сумме двух программ 233,18 балла, выиграла второй этап «Гран-при России» среди юниоров. Кирилл Сарновский занял 4-е место на всероссийском турнире в Сочи (214,24 балла).